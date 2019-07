Lichtmasten : Anschlag auf Boston Marathon: Denkmal nimmt Gestalt an

Mehr als sechs Jahre nach dem Anschlag beim Boston Marathon sind vier Bronze-Säulen nahe der damaligen Ziellinie errichtet worden.

von dpa

10. Juli 2019, 21:24 Uhr

Die am 10. Juli aufgestellten Säulen sind Teil des Denkmals, das an die Opfer des Bombenanschlags erinnern soll. Die Türme sind zwischen fünf Metern und sechs Metern hoch und sollen als Lichtmasten für das Denkmal dienen. Bei dem Anschlag nahe der Ziellinie des Marathons waren am 15. April 2013 drei Menschen getötet und mehr als 260 verletzt worden.