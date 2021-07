Sommerspiele in Japan : ARD-Experte Seppelt: Tokio- werden „auch Doping-Spiele“

Die Olympischen Spiele in Tokio werden nach Überzeugung des ARD-Experten Hajo Seppelt nicht nur Corona-Spiele, „sondern in einem gewissen Maße auch Doping-Spiele“.

Leipzig | Die Olympischen Spiele in Tokio werden nach Überzeugung des ARD-Experten Hajo Seppelt nicht nur Corona-Spiele, „sondern in einem gewissen Maße auch Doping-Spiele“. Dies sagte der TV-Journalist im Sportradio Deutschland. „Es ist ja sehr deutlich, dass es eine Anzahl an Rekorden gegeben hat, insbesondere in der Leichtathletik, die man mit Skepsis bet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.