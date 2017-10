Gemeinsame Bewerbung : Argentinien, Paraguay und Uruguay wollen WM 2030 ausrichten

vergrößern 1 von 2 Foto: Marcus Brandt 1 von 2

von dpa

erstellt am 04.Okt.2017 | 20:27 Uhr

Bereits Ende August hatte der paraguayische Staatschef Horacio Cartes angekündigt, sich einer Bewerbung von Argentinien und Uruguay anschließen zu wollen.

Die Sport- und Tourismusminister Uruguays und Argentiniens waren damals zusammengekommen, um eine gemeinsame Bewerbung beider Länder auszuarbeiten. Dabei war eine Teilnahme von Paraguay nicht öffentlich erwähnt worden.

Die WM in den drei Ländern könnte 100 Jahre nach der WM-Premiere in Uruguay stattfinden. 1930 stand die Nationalmannschaft gegen Argentinien im Finale - Uruguay gewann. Für die WM 2030 gelten auch China und England als mögliche Kandidaten. Die WM 2026, für die die gemeinsame Bewerbung von USA, Kanada und Mexiko als großer Favorit gilt, soll im Juni 2018 in Moskau vergeben werden.