Tennis : Asarenka gibt vor Viertelfinale in Bad Homburg auf

Die ehemalige Weltranglistenerste Viktoria Asarenka hat auf ihre Viertelfinal-Teilnahme beim Tennis-Turnier in Bad Homburg verzichtet.

Bad Homburg vor der Höhe | Die 31-Jährige aus Belarus ziehe sich aufgrund einer Verletzung aus dem Turnier zurück, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Details zur Blessur wurden nicht genannt. Asarenka hatte sich am Vortag in ihrem umkämpften Achtelfinale gegen die Französin Alizé Cornet behandeln lassen, sich aber noch zum Sieg gekämpft. Als Folge ihrer Aufgabe vier...

