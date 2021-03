Hartplatz-Veranstaltung : Auch Serena Williams sagt für Turnier in Miami ab

Die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams wird in der kommenden Woche nicht beim kombinierten Damen- und Herrenturnier in Miami starten.

Miami | Das teilte die 39 Jahre alte US-Amerikanerin mit. Zuvor hatten bereits in der Herren-Konkurrenz Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Dominic Thiem für die Hartplatz-Veranstaltung vom 24. März bis 4. April im US-Bundesstaat Florida abgesagt. Der Hamburger Alexander Zverev zählt damit nach seinem Turniersieg in Acapulco am Sonntag zu den T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.