Coronavirus : Australiens Kricket-Saison vorzeitig beendet

Auch die Kricket-Saison in Australien ist nun mit Verweis auf das Coronavirus beendet worden.

Avatar_prignitzer von dpa

17. März 2020, 08:44 Uhr

Der Verband Cricket Australia verkündete das Ende der Saison am 17. März. Als Meister wurde New South Wales festgelegt. Das Team lag in der Sheffield-Shield-Wertung vor der für den 27. März geplanten Runde vor Victoria. In der Liga gibt es mit Kane Richardson bereits einen mit Sars-CoV-2 infizierten Spieler.

Verbandschef Kevin Roberts sagte: «Das sind schwierige Entscheidungen, aber die richtigen angesichts der Umstände.» New-South-Wales-Trainer Phil Jaques kommentierte: «Das ist nicht so, wie wir den Titel gewinnen wollten. Aber wir verstehen und unterstützen die Entscheidung.»