PGA-Tour : Australier Smith triumphiert bei Players Championship

Der Australier Cameron Smith spielt bei der Players Championship das Golf seines Lebens und kassiert dafür 3,6 Millionen US-Dollar Preisgeld. Die spektakulärste Show zieht aber ein Ire ab.

Cameron Smith hat mit der Players Championship das höchstdotierte Golfturnier der Welt gewonnen. Der 28 Jahre alte Australier triumphierte bei der mit 20 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung in Ponte Vedra Beach und feierte damit den größten Erfolg seiner Karriere. Smith setze sich in Florida am Finaltag im TPC Sawgrass mit insgesamt 275 Schläge...

