PGA-Turnier : Australischer Golfer Jones gewinnt in Florida

Der Australier Matt Jones hat das Golfturnier in Palm Beach Gardens gewonnen.

Palm Beach Gardens | Für den 40-Jährigen war es der zweite Sieg auf der PGA-Tour in seiner Karriere - sieben Jahre nach dem ersten Erfolg. Er war am ersten Tag in Florida mit einer überragenden 61er-Runde auf dem Par-70-Platz gestartet, zum Abschluss am Sonntag reichte ihm eine 68er-Runde. Auf den Zweitplatzierten Brandon Hogy hatte er am Ende immer noch fünf Schläge Vors...

