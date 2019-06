IOC-Präsident : Bach lobt Tokio 2020: Rekordtempo bei der Vorbereitung

IOC-Präsident Thomas Bach hat das Rekordtempo der Olympia-Organisatoren in Tokio für die Sommerspiele 2020 gewürdigt.

von dpa

20. Juni 2019, 18:55 Uhr

«Ich kann mich an keine andere Gastgeberstadt erinnern, die ein Jahr vor den Spielen bei der Vorbereitung schon so weit war», sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees nach einer Sitzung der IOC-Exekutive in Lausanne. Auch das Marketing-Programm habe «bereits jetzt alle Rekorde gebrochen».

Bach würdigte beide Kandidaten für die Olympischen Winterspiele 2026, die an diesem Montag auf der IOC-Session entweder an Stockholm mit Are oder an Mailand mit Cortina d'Ampezzo vergeben werden. Beide seien «perfekt auf der Linie» der Olympia-Agenda 2020. Sowohl die Städte als auch die Länder Schweden und Italien hätten viel Erfahrung und eine große Tradition im Wintersport.

Das IOC unterstütze derzeit 37 Flüchtlinge aus elf Herkunftsländern, teilte Bach mit. Diese Athleten aus acht Sportarten erhalten vom IOC Stipendien aus dem Programm der olympischen Solidarität. Alle wollen sich für das olympische Flüchtlingsteam bei den Sommerspielen 2020 in der japanischen Hauptstadt qualifizieren.