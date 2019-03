Eurocup : ALBA Berlin mit Krimi-Sieg gegen Unicaja Malaga

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat erstmals nach neun Jahren wieder den Einzug ins Halbfinale des Eurocups geschafft.

Die Berliner gewannen dank eines starken Schlussspurts in eigener Halle vor 7039 Zuschauern das entscheidende Spiel der Best-of-Three-Serie gegen Unicaja Malaga mit 79:75 (36:39). Beste Berliner Werfer gegen die Spanier waren Pyton Siva mit 15 und Luke Sikma und Rokas Giedraitis mit je 14 Punkten.

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Besonders in der Defensive stand ALBA gut und ließ den Gästen nur wenig Raum. So kam man immer wieder zu Ballgewinnen, nutzte diese aber zu selten. Die Führung wechselte zunächst hin und her. Mehr als vier Punkte konnte sich kein Team absetzen.

Im zweiten Viertel erhöhte Malaga dann die Intensität in der Abwehr und ALBA tat sich zunehmend schwerer, gute Wurfpositionen zu kreieren. Nur 13 Punkte gelangen in diesem Abschnitt. Allein die starke Defensivarbeit sorgte dafür, dass die Berliner weiter im Spiel blieben.

Kurz nach dem Seitenwechsel glich ALBA wieder zum 41:41 aus. Doch anschließend wurden zu viele Würfe liegengelassen. Das nutzte Malaga und zog bis auf 13 Punkte davon (64:51). Doch mit einem 11:0-Lauf bis Ende des dritten Viertels kämpfte sich ALBA wieder zurück. Eine Schrecksekunde gab es aber als Nationalspieler Joshiko Saibou nach einem Rebound umknickte und danach vom Feld getragen werden musste.

Die Partie blieb auch im letzten Viertel eng. Gut drei Minuten vor Ende brachte Luke Sikma ALBA nach langer Zeit wieder 74:73 in Führung. Die Entscheidung fiel 14 Sekunden vor Schluss als Rokas Giedraitis auf 78:75 erhöhte. Anschließend vergab Malaga den letzten Wurf.