Karriereende im Nationalteam : Altstar Navarro beendet nach EM Karriere für Spanien

Spaniens Basketball-Altstar Juan Carlos Navarro hat sein Karriereende im Nationalteam nach dieser Europameisterschaft bestätigt. Das Spiel um Platz drei am Sonntag (16.00 Uhr) in Istanbul gegen Russland werde sein letztes Spiel für die Iberer, kündigte der 37 Jahre alte Guard vom FC Barcelona an.