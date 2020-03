BBL : Bayern-Basketballer siegen in Bayreuth

Die Basketballer des FC Bayern München bleiben souveräner Tabellenführer der Bundesliga. Der deutsche Meister setzte sich bei medi Bayreuth mit 91:75 (48:35) durch und schaffte im 21. Saisonspiel bereits den 19. Sieg.

08. März 2020, 16:57 Uhr

Für die Mannschaft von Trainer Oliver Kostic war es trotz einer kurzen Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit auch eine kleine Wiedergutmachung für die vermeidbare Niederlage am Freitagabend in der Königsklasse Euroleague beim FC Barcelona (83:80). In Spanien hatte München zeitweise schon mit 17 Punkten geführt und am Ende trotzdem noch verloren.

Beste Werfer der Bayern, die erneut auf den BBL-Hauptrundensieg zusteuern, waren in Bayreuth der frühere NBA-Profi Paul Zipser (17 Punkte) sowie Vladimir Lucic und Danilo Barthel (jeweils 15).