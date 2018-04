Vertrag bis Saisonende : Bayern-Basketballer verpflichten Radonjic als Trainer

München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern haben Dejan Radonjic als Trainer bis Saisonende verpflichtet. Nach der überraschenden Trennung von Sasa Djordjevic in der Vorwoche soll der Montenegriner das Team nun in der Bundesliga-Schlussphase und in den Playoffs zur Meisterschaft führen.

von dpa

02. April 2018, 11:59 Uhr

Der Vertrag mit dem 48-Jährigen beinhalte eine Option für nächste Saison, teilten die Münchner mit. Tags zuvor war Radonjic, der bis 2017 Coach von Roter Stern Belgrad war, erstmals mit seinem Trainerteam zusammengetroffen. Am Montag leitete er dann die erste Einheit mit den Profis, sein Debüt in einem Pflichtspiel wird er am Mittwoch gegen ratiopharm Ulm geben.