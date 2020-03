Basketball-Bundesliga : BBL berät über Ligabetrieb - Wirtschaftliche Sorgen

Wie geht es weiter im Basketball? Durch das Coronavirus ist auch der Ligabetrieb in Deutschland beeinträchtigt. Am Donnerstag treffen sich die Clubs, um die Lage zu erörtern. Es stehen komplizierte Gespräche an. Die Gemengelage ist komplex.

11. März 2020, 15:23 Uhr

Die Basketball-Bundesliga berät an diesem Donnerstag über die Auswirkungen des sich weiter ausbreitenden Coronavirus auf den Ligabetrieb.

Von einer kompletten Absage der restlichen Saison wie im Eishockey, über eine temporäre Aussetzung von Spieltagen bis hin zu Geisterspielen ist alles denkbar. Auf jeden Fall stellen sich die Verantwortlichen vor der außerordentlichen Liga-Tagung in Stuttgart auf schwierige Diskussionen ein, denn die Situation ist äußerst komplex und kompliziert.

Gunnar Wöbke, Geschäftsführer der Fraport Skyliners Frankfurt, sprach sich für eine Aussetzung des Ligabetriebes für vier Wochen aus. Das habe er den Verantwortlichen der übrigen 16 Clubs und der Liga bereits am Sonntag in einem Schreiben mitgeteilt. «Das wäre das Vernünftigste und Fairste für alle», sagte Wöbke der Deutschen Presse-Agentur. «Und dann müssen wir einfach abwarten wie sich die Dinge entwickeln.»

Auch Hermann Schüller, Geschäftsführer der EWE Baskets Oldenburg, könnte sich mit einer solchen Lösung und einer daraus resultierenden Verschiebung des Saisonendes anfreunden. «In den Playoffs könnte man dann auch darüber nachdenken, statt im Best-of-Five-Modus lediglich im Best-of-Three-Modus zu spielen», sagte Schüller.

Geisterspiele kommen für die meisten Clubs über einen längeren Zeitraum dagegen offenbar nicht infrage. «Ich behaupte einmal, dass kein Nicht-Fußballclub es wirtschaftlich durchsteht, die restliche Bundesliga-Saison ohne Ticketerlöse zu bestreiten», sagte Wolfgang Wiedlich, Präsident der Telekom Baskets Bonn dem Bonner «General-Anzeiger». Geisterspiele, «da lege ich mich fest, sind wirtschaftlich im Basketball nicht machbar», sagte Wiedlich.

Anders als im Eishockey, wo am Dienstag die Playoffs komplett abgesagt worden waren, befinden sich die Basketballer noch in der regulären Saison. «Außerdem gibt es bei uns Auf- und Abstieg, das ist eine ganz andere Situation als im Eishockey», sagte Wöbke.

Das nächste Spiel in der Liga ist für Freitag in Weißenfels zwischen dem MBC und den Gießen 46ers geplant. Wie der MBC am Mittwoch mitteilte, soll die Begegnung mit Zuschauern stattfinden. Das Gesundheitsamt habe Grünes Licht für die Austragung der Partie ohne Zuschauereinschränkungen gegeben.