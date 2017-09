Terminstreit : DBB und BBL unterstützen FIBA-Kompromissvorschlag

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

«Ich denke, dass dieses Modell eine echte Lösungsperspektive bietet und dafür sorgt, dass sowohl die FIBA World Cup Qualifier als auch die Spieltage der Euroleague gut nebeneinander stattfinden können», sagte DBB-Generalsekretär Wolfgang Brenscheidt.

Im Terminstreit geht es um Länderspiele, welche die FIBA in diesem Jahr erstmals seit langem während der Saison veranstaltet. Deutschland tritt dabei in der WM-Qualifikation am 24. November gegen Georgien in Chemnitz an. Die Euroleague wird ihren Spielbetrieb dafür aber nicht stoppen, was zu Überschneidungen führt.

Der neue am Dienstag von der FIBA bestätigte Vorschlag sieht vor, dass der Verband alle für den 23. November geplanten Spiele um einen Tag nach hinten verschiebt. Die für diese Tage terminierten Euroleague-Spiele sollten dafür auf den 21. November vorverlegt werde. Ähnlich soll mit weiteren Partien im Februar 2018 verfahren werden.

