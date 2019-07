NBA-Profi fehlt : Deutsche Basketballer ohne Hartenstein bei WM in China

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein wird wie erwartet nicht bei der Weltmeisterschaft in China dabei sein. Das bestätigte Bundestrainer Henrik Rödl der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Vergabe der EM 2021 in München.

von dpa

15. Juli 2019, 16:32 Uhr

Der 21 Jahre alte Center der Houston Rockets hatte sich zuletzt in der NBA-Summer-League eine Knöchelverletzung zugezogen und bereits angekündigt, sich wahrscheinlich auf die Saisonvorbereitung mit seinem Club konzentrieren zu wollen.

Hartenstein hatte vor zwei Jahren sein Debüt im Nationalteam gegeben und bislang 19 Länderspiele absolviert. Der frühere Spieler der Artland Dragons kämpft um eine größere Rolle bei Houston. Die WM findet vom 31. August bis 15. September statt.