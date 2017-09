94:62 gegen Ukraine : Deutschlands Gruppengegner Litauen bei EM im Achtelfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Frank Gunn 1 von 1

Der litauische Sieg eröffnete Deutschland die Chance, möglicherweise auch mit einer Niederlage gegen Italien bereits am Dienstag ins Achtelfinale einzuziehen. Das wäre bei einem Erfolg von Israel über Georgien am späteren Abend der Fall. Mit einem eigenen Sieg über Italien würde das Team von Bundestrainer Chris Fleming sicher den Sprung in die Endrunde nach Istanbul schaffen. Zum Ende der Vorrunde trifft Deutschland am Mittwoch auf Litauen.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 16:33 Uhr