Auch Serbien weiter : Frankreichs Basketballer im EM-Achtelfinale

Der EM-Dritte von 2015 setzte sichin Helsinki mit viel Mühe 78:75 gegen Polen durch und feierte den dritten Sieg im vierten Spiel. Aufbauspieler Thomas Heurtel war mit 23 Punkten bester Werfer. Am Mittwoch geht es gegen Slowenien um den Gruppensieg.

Die bislang ungeschlagenen Slowenen zeigten auch beim 102:75 über das ausgeschiedene Island eine starke Vorstellung. Die Teams der Gruppe A treffen im Achtelfinale in Istanbul auf die besten vier Mannschaften der Gruppe B, in der auch Deutschland spielt.

In Gruppe D fügte Lettland in Istanbul dem bisherigen Tabellenführer Russland die erste Niederlage zu und zog durch das 84:69 ebenfalls in die Endrunde ein. Die Letten dominierten, obwohl ihr Superstar Kristaps Porzingis nach Foulproblemen auf nur elf Zähler kam. Auch Vize-Weltmeister Serbien erreichte mit einem ungefährdeten 82:68 über Großbritannien das Achtelfinale.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 18:05 Uhr