Basketball-WM : Klarer Auftaktsieg für Titelkandidat Serbien in China

Mitfavorit Serbien ist mit einem souveränen Sieg in die Basketball-WM in China gestartet. Der Vize-Weltmeister bezwang im ersten Spiel des gesamten Turniers in Foshan Angola mit 105:59 (50:32).

Avatar_prignitzer von dpa

31. August 2019, 11:48 Uhr

Das Team des früheren Bayern-Trainers Sasa Djordjevic dominierte die Afrikaner schon früh nach Belieben, bester Werfer war Bodgan Bogdanovic vom NBA-Club Sacramento Kings mit 24 Punkten. Der Münchner Bundesligaprofi Vladimir Lucic kam auf sieben Zähler.

Die Serben peilen nach dem jeweiligen Gewinn der Silbermedaille bei Olympia 2016, der WM 2014 und der EM 2017 den Titel an. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe D sind Italien und die Philippinen.