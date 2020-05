Deutsche Nationalspielerin : Sabally von Dallas unterschreibt auch bei Fenerbahce

Die deutsche Basketballerin Satou Sabally vom US-Club Dallas Wings hat auch einen Vertrag beim türkischen Verein Fenerbahce Istanbul unterschrieben. «Mein nächster Schritt nach der WNBA-Saison: Fenerbahce», schrieb die 22-Jährige bei Instagram zu einer Ankündigung des Clubs.

Avatar_prignitzer von dpa

31. Mai 2020, 19:34 Uhr

Die in New York geborene und in Berlin aufgewachsene Basketballerin war beim Draft der Profiliga WNBA von den Dallas Wings an zweiter Stelle gezogen worden - so früh wie keine andere Deutsche vor ihr. Zuletzt spielte sie drei Jahre am College in Oregon. Im Frauen-Basketball ist es nicht unüblich, neben einem US-Engagement innerhalb eines Jahres noch für ein weiteres Team aktiv zu sein.