Basketball-Nationalspieler : Voigtmann: Wechsel-Entschluss fiel gegen NBA

Vor seinem Wechsel zum russischen Spitzenclub ZSKA Moskau hat Basketball-Nationalspieler Johannes Voigtmann auch ein Engagement in der nordamerikanischen Profiliga NBA ausgeschlagen.

von dpa

12. Juli 2019, 10:47 Uhr

«Ich habe mich gegen die NBA entschieden, weil meine Rolle nicht klar gewesen wäre», sagte der 26 Jahre alte Center der «Thüringischen Allgemeinen». «Ich hätte sicher auch Lust auf die NBA gehabt.»

Es sei «großes Interesse» von Clubs vorhanden gewesen, Medienberichte sollen unter anderem die Washington Wizards mit einer Verpflichtung geliebäugelt haben. «Aber nur um am Ende sagen zu können - "ich spiele NBA" - hätte ein Wechsel keinen Sinn ergeben.

Der gebürtige Eisenacher Voigtmann unterschrieb zuletzt einen Zweijahresvertrag in Moskau beim Euroleague-Champion der vergangenen Saison. Bis 2016 spielte er für die Fraport Skyliners aus Frankfurt in der Bundesliga.

Voigtmann soll für die kommende WM in China (31. August - 15. September) zu den Stützen in der deutschen Nationalmannschaft gehören. «Ich würde natürlich liebend gern mit einer Medaille um den Hals nach Hause fliegen», sagte er. Das Team verfüge über einen individuell sehr starken Kader. «Ob wir so weit kommen werden, um einen ähnlichen Erfolg wie bei der WM 2002 feiern zu können, wird man sehen. Das Team, das damals Bronze erringen konnte, hatte schließlich Dirk Nowitzki mit an Bord.»