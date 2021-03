Motorsport : Bestätigt: Formel 1 fährt am 2. Mai in Portimão

Die Formel 1 fährt in Portugal in den Mai.

Portimão | Vom 30. April bis 2. Mai soll wie erwartet das Grand-Prix-Wochenende in Portimão steigen. Das bestätigte die Motorsport-Königsklasse in einer Mitteilung. Im vergangenen Jahr hatte die Rennstrecke an der Algarve durch die Corona-Pandemie ihre Premiere im Rennkalender gefeiert. Nachdem damals 27 000 Zuschauer an die Strecke kamen, hofft die Formel...

