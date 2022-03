Auftaktbilanz : Beucher vom Paralympics-Start „freudig überrascht“

Deutschlands Verbands-Präsident Friedhelm Julius Beucher hat ein mehr als positives Fazit des ersten Wettkampf-Wochenendes bei den Winter-Paralympics in Peking gezogen.

„Wir waren sowas von freudig überrascht, am ersten Tag mit vier Medaillen loszulegen“, sagte Beucher. „Der Start ist vollkommen okay“, erklärte auch Chef de Mission Karl Quade: „Schade, dass es noch zu keinem ersten Platz gereicht hat. Aber abgerechnet wird am Schluss.“ Insgesamt hat der Deutsche Behindertensportverband am Auftakt-Wochenende fünf Medai...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.