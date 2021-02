Titelkämpfe in Pokljuka : Biathlon-WM: Kirchner legt sich auf Sprintstarter fest

Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner hat bereits mehr als eine Woche vor dem ersten Einzelrennen bei der WM in Pokljuka über das deutsche Aufgebot entschieden.

Obertilliach | Wie der Thüringer bekanntgab, werden im Sprint über zehn Kilometer Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll und Johannes Kühn antreten. Als einziger der fünf deutschen WM-Starter wird am Freitag in einer Woche in Slowenien Roman Rees fehlen. Der 27-Jähr...

