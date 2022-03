Turnen : Biles über Turnkarriere: „Will sehen, wozu ich fähig bin“

US-Turnerin Simone Biles schließt eine Fortsetzung ihrer sportlichen Karriere nicht aus.

„Ich will sehen, wozu ich fähig bin, wie talentiert ich sein kann“, sagte die 25-Jährige in einem „USA Today“-Interview. Sie sei wieder zurück in den Sport gekommen, damit sie in zehn Jahren nichts bereuen müsse. „Heute kann ich wirklich sagen, dass ich nichts bereue, aber vielleicht könnte ich noch ein bisschen mehr geben, um zu sehen, was möglich ist...

