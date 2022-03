Nachfolger für Team-Shooter : Blizzard: Beta für Overwatch 2 kommt noch vor Start der OWL

Endlich gibt es Neuigkeiten zu Overwatch 2: Ende April soll eine Betaphase für den Nachfolger des Team-Shooters kommen, heißt es. Die Profis aus der Overwatch League dürfen allerdings schon früher ran.

Die kommende Saison der Overwatch League wird in der Betaversion von Overwatch 2 beginnen. Ab Ende April gebe es eine für eine große Gruppe an Spielenden angelegte Multiplayer-Beta, hieß es in einem Video-Statement des Game Directors Arron Keller auf Youtube. Die vierte Saison der Overwatch League soll am 5. Mai beginnen. Mit dem neuen Spiel kommen auc...

