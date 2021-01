Weltcup Langlauf : Bolschunow nicht zu stoppen: Nächster Sieg in Falun

Skilangläufer Alexander Bolschunow siegt immer weiter.

Falun | Der in dieser Saison überragende Russe ließ sich in Falun auch von einem Sturz auf einer Abfahrt nicht aufhalten und gewann den Massenstart über 15 Kilometer klassisch vor den Norwegern Johannes Hoesflot Kläbo und Paal Goldberg. Am Wochenende zuvor w...

