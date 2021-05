Tour-Vorbereitungs-Rundfahrt : Bora-Profi Pöstlberger gewinnt zweite Dauphiné-Etappe

Der Österreicher Lukas Pöstlberger hat dem deutschen Radrennstall Bora-hansgrohe bei der französischen Rundfahrt Critérium du Dauphiné den achten Saisonsieg beschert.

Saugues | Der 29-Jährige gewann am Montag die zweite Etappe über 172,8 Kilometer von Brioude nach Saugues im Alleingang mit elf Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Sonny Colbrelli und dem spanischen Altmeister Alejandro Valverde. Pöstlberger übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Die dritte Etappe führt am Dienstag über 172,2 Kilometer von La...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.