Ex-Weltmeister : Jürgen Brähmer will wieder Top-Titel im Boxen

Jürgen Brähmer nimmt wieder Anlauf auf einen internationalen Box-Titel. Der 40 Jahre alte frühere Weltmeister trifft in einem Aufbaukampf am Samstagabend (22.35 Uhr/MDR) in der Schweriner Sport- und Kongresshalle auf Erdogan Kadrija aus Hamburg.

von dpa

14. Juni 2019, 11:20 Uhr

«Ich fühle mich sehr gut und habe beste Werte. Ich hoffe, dass noch ein paar spannende Kämpfe vor mir liegen», sagte Brähmer vor seinem ersten Kampf in diesem Jahr.

Zuletzt bezwang Brähmer, der in Schwerin ein eigenes Gym betreibt, im Dezember 2018 in Hamburg den Argentinier Pablo Nievas vorzeitig. In der Kampfbilanz des Supermittelgewichtlers stehen 50 Siege und drei Niederlagen.

In Jack Culcay und Tyron Zeuge steigen zwei weitere frühere Weltmeister in den Ring. Superweltergewichtler Culcay kämpft in seinem ersten Auftritt nach einem verlorenen WM-Ausscheid gegen den Italiener Stefano Castellucci. Supermittelgewichtler Zeuge, der seit kurzem nicht mehr von Brähmer als Trainer betreut wird, hat in einem Kampf um die EU-Meisterschaft den Spanier Adan Silvera zum Gegner.

Der olympische Bronzemedaillengewinner Artem Harutyunyan ist der Hauptkämpfer bei der Wiederbelebung des Hamburger Universum-Stalls. Die Rechte am Namen des einst größten Boxstalls Europas hat der Hamburger Manager Ismail Özen erworben. Die erste Veranstaltung findet in Özens Gym gleichfalls am Samstag vor 500 Zuschauern statt. Harutyunyan kämpft im Superleichtgewicht gegen den Argentinier Hugo Alfredo Santillan.