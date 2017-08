Verbal zurückhaltend : Letzte Pk von Mayweather und McGregor vor dem Fight

vergrößern 1 von 1 Foto: Joel Marklund 1 von 1

Waren Beleidigungen und obszöne Gesten bei vorangegangenen Veranstaltungen an der Tagesordnung, so hatte der Auftritt der beiden Kontrahenten in Las Vegas mehr Professionalität zu bieten.

«Ich und mein Team hatten eine ausgezeichnete Vorbereitung», erklärte der 29-jährige McGregor. «Wir sind bereit für zwölf dreiminütige Runden. (...) Ich glaube jedoch, dass er keine zwei Runden überstehen wird. Ich glaube ich habe die Möglichkeit es schon in der ersten Runde zu beenden. (...) Er ist nicht auf meinem Niveau».

Mayweather, der am Samstag trotz fast zweijähriger Kampfpause als Favorit in den Ring steigen wird, ging nicht direkt auf die Aussagen McGregors ein. Er erklärte jedoch, dass seine Bilanz von 49 Siegen in 49 Kämpfen über einen Zeitraum von 21 Jahren für sich sprächen.

«Ich wurde als Kämpfer geboren, und ich werde als Kämpfer sterben», sagte der 40 Jahre alte US-Amerikaner. «Conor McGregor ist ein großartiger Kämpfer und es wird keine leichte Aufgabe. (...) Er ist der Beste in dem, was er macht, und ich bin der Beste in dem, was ich mache».

Der Kampf zwischen Mayweather und McGregor steigt in der Nacht zum Sonntag in der T-Mobile Arena in Las Vegas im US-Staat Nevada.

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 08:06 Uhr