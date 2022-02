Winterspiele in Peking : Britische Curling-Frauen holen Gold

Die Curling-Frauen aus Großbritannien haben zum zweiten Mal olympisches Gold gewonnen.

20 Jahre nach dem Olympiasieg in Salt Lake City setzte sich in Peking das Team um Skip Eve Muirhead im Finale gegen Japan mit 10:3 durch. Bronze hatten sich einen Tag zuvor die Schwedinnen durch ein 9:7 gegen die Schweiz gesichert. Die schwedischen Männer holten sich bei den Olympischen Winterspielen in China erstmals Curling-Gold. Gegen Großbritannie...

