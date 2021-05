Italien-Rundfahrt : Buchmann vor dem Giro-Start: Gesamtsieg möglich

Emanuel Buchmann hat einen Tag vor dem Start des 104.

Turin | Giro d'Italia in Turin hohe Erwartungen an sich selbst und träumt sogar vom Gesamtsieg. „Ich weiß, dass ich es drauf habe, auf das Podium zu fahren. Und wenn man das kann, ist der Sieg meistens nicht weit weg“, sagte Buchmann. „Ich muss ohne Sturz und Defekt bleiben und darf keine dumme Zeit verlieren.“ Der Giro beginnt am Samstag mit einem 8,6 Kil...

