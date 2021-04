Erster Sieg seit 2018 : Cavendish gewinnt Etappe bei Türkei-Rundfahrt

Der frühere Straßenrad-Welteister Mark Cavendish kann doch noch gewinnen.

Konya | Der 35 Jahre alte Brite siegte auf der zweiten Etappe der Türkei-Rundfahrt in Konya und feierte damit seinen ersten Erfolg seit 1159 Tagen. Cavendish übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Den dritten Platz belegte André Greipel hinter dem Belgier Jasper Philipsen. Rick Zabel fuhr in dem Massensprint auf Rang neun. Sein bis dahin ...

