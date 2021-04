Ex-Weltmeister : Charr gibt Comeback nach dreieinhalb Jahren

Der ehemalige Boxweltmeister Mahmoud „Manuel“ Charr steigt am 15. Mai in den Ring.

Hamburg | Der ehemalige Boxweltmeister Mahmoud „Manuel“ Charr steigt am 15. Mai in den Ring. Der in Köln lebende Schwergewichtler trifft im Hamburger Gym von Promoter Erol Ceylan auf den US-Amerikaner Christopher Lovejoy, teilte EC Boxing mit. Der 37-jährige Lovejoy hat alle seine 19 Profikämpfe gewonnen, allerdings zumeist gegen drittklassige Gegner. Cha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.