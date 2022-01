American Football : Chiefs, Rams, 49ers, Bengals: Das Hoffen auf den Super Bowl

Auf dem Papier stehen sich im Super Bowl wohl die Los Angeles Rams und die Kansas City Chiefs gegenüber. Doch auch die San Francisco 49ers und die Cinncinati Bengals machen sich Hoffnungen.

Kann man das vergangene NFL-Wochenende wirklich noch steigern? Alle vier Partien waren erst in letzter Sekunde entschieden worden, nach teilweise dramatischen Wendungen. Schwer vorstellbar also - aber auch nicht ausgeschlossen. Auch deswegen sind die Anspannung, Vorfreude und Aufregung vor den anstehenden Conference-Finals in der NFL spürbar in den US...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.