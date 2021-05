15. SoleCup : Christoph Harting in Schönebeck deutlich unter Olympia-Norm

Rio-Olympiasieger Christoph Harting kämpft weiter um seine Form.

Schönebeck (Elbe) | Der Diskuswerfer aus Berlin enttäuschte beim 15. SoleCup in Schönebeck in Sachsen-Anhalt als Siebter mit 61,56 Metern. Damit verpasste er wie schon kürzlich in Neubrandenburg mit 64,70 Metern die Norm für die Sommerspiele von Tokio (66,00). Der Wattenscheider Daniel Jasinski, Olympia-Dritter von 2016, gewann mit der deutschen Jahresbestleistung von...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.