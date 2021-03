Formel-1-Saisonstart : Corona & Co.: Superlativ-Saison mit vielen Fragezeichen

Menschenrechte. Ein Thema, das in Bahrain hochkochte. Verständlich. Es kommt wieder, keine Frage: Im Rekordkalender 2021 steht auch die Premiere in Saudi-Arabien. Doch was klappt wirklich in der zweiten Corona-Saison der Formel 1 nacheinander? Und was kommt danach?

Sakhir | In der Saison der Superlative vor der nächsten großen Formel-1-Reform fahren die Fragezeichen mit. Auch wenn das Hygienekonzept der Motorsport-Königsklasse sich beim Auftakt in Bahrain als wirkungsvoll erwies und nach zwei positiven Tests im Aston-Martin-Team von Sebastian Vettel nicht gleich die Absage zur Disposition stand, könnte die weiterhin g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.