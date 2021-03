Triathlon : Corona: Ironman-Weltmeisterin Haug kurz vor Rennen gestoppt

Ein positiver Befund nach einem Corona-Test hat Ironman-Weltmeisterin Anne Haug kurz vor ihrem ersten Rennen in diesem Jahr gestoppt.

Homestead | Das bestätigte die 38 Jahre Triathletin in den sozialen Netzwerken. „Diese Nachricht ist verheerend“, sagte Haug. Sie habe sich so darauf gefreut, gegen die besten Athletinnen der Welt anzutreten bei dem Rennen an diesem Freitag auf dem Homestead-Miami Speedway im US-Bundesstaat Florida. Statt über 1,5 Kilometer zu schwimmen, 60,3 Kilometer Rad zu ...

