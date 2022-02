Titel verteidigt : CS:GO-Nachwuchsteam von Mouz verteidigt WePlay-Academy-Titel

Mit einem großen Lächeln im Gesicht startete Mouz-NXT-Spieler Dorian „xertioN“ Berman ins Interview nach dem Finale der CS:GO WePlay Academy League. Die Zweite Mannschaft der Hamburger Organisation hatte zuvor im Finale gegen BIG Academy ihren Titel aus der Vorsaison deutlich mit 2:0 verteidigen können.

„Wir haben uns auf das Finale sehr gut vorbereitet. BIG hatte ein paar Fehler in ihrem Spiel und die konnten wir gut ausnutzten“, sagte xertioN. Hilfreich sei auch gewesen, dass Mouz am Vortrag bereits eine Partie gegen BIG Academy gespielt hatte. „Wir haben ihnen beim letzten Mal mehr Freiheit gelassen, das haben wir jetzt vermieden“. Mouz NXT war in ...

