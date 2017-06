DHB-Pokal : Cupverteidiger Kiel trifft auf Oberligist Spenge

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

In der 1. Runde, die am 19./20. August in 16 Turnieren mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen wird, kommt es auch zu einem Bundesligaduell: Die TSV Hannover-Burgdorf trifft auf Erstliga-Aufsteiger TuS N-Lübbecke.

Das jeweils klassentiefste Team hat ein Vorrecht auf die Austragung der Turniere, deren Sieger sich für das Achtelfinale am 17./18. Oktober qualifizieren. Das Viertelfinale ist für den 6./7. März 2018 terminiert, das Final Four in Hamburg steigt am 5./6. Mai kommenden Jahres.

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 13:07 Uhr