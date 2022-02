Tennis : Daniel Altmaier beim Turnier in Pune im Viertelfinale

Daniel Altmaier hat beim Tennis-Turnier im indischen Pune das Viertelfinale erreicht.

Der 23-Jährige aus Kempen setzte sich gegen Radu Albot aus Moldau mit 3:6, 6:4, 6:4 durch. Altmaier benötigte 2:11 Stunden für seinen Erfolg. Bei den Australian Open in Melbourne war Altmaier zuletzt in der ersten Runde gegen Olympiasieger Alexander Zverev ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins ist diese Woche beim Turnier in Montpellier am Start....

