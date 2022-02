2. Liga : Darmstadt verliert Platz eins nach Remis gegen Hannover

Darmstadt 98 hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Eine Woche nach dem 0:5-Debakel gegen den Hamburger SV reichte es ohne den positiv auf das Coronavirus getesteten Trainer Torsten Lieberknecht nur zu einem 2:2 (1:1)-Unentschieden bei Hannover 96.

Beim Comeback von Schiedsrichter Felix Zwayer nach einer mehr als zweimonatigen Auszeit gingen die „Lilien“ in der 18. Minute durch ein Eigentor von Sebastian Stolze in Führung. Der Pechvogel war erst kurz vor dem Anpfiff durch eine Verletzung seines Teamkollegen Sebastian Ernst in die Aufstellung gerutscht. Die Tore von Cedric Teuchert (35.) und Julia...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.