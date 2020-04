Coronavirus-Pandemie : Darts: Mannschaft-WM in Hamburg wird verschoben

Die Mannschafts-Weltmeisterschaft der besten Darts-Spieler wird verschoben.

22. April 2020, 11:44 Uhr

Wie der internationale Dachverband PDC mitteilte, kann das vom 18. bis 21. Juni in Hamburg geplante Turnier wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Es bestehe Hoffnung, «das Event auf einen späteren Termin in 2020 zu legen», hieß es in der PDC-Mitteilung. Im vergangenen Jahr hatte sich erstmals Schottland mit Gary Anderson und Peter Wright den Titel geholt.