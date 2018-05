Weltranglistenerster : Darts: Van Gerwen gewinnt Premier-League-Hauptrunde

Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen ist auch in der Darts Premier League das Maß der Dinge. Der 28 Jahre alte Niederländer schlug Weltmeister Rob Cross in Birmingham mit 7:2 und steht damit nach 15 von 16 Spieltagen als Sieger der Hauptrunde fest.

von dpa

03. Mai 2018, 22:50 Uhr

Auch der Engländer Cross ist nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen und nimmt damit am Premier-League-Finale am 17. Mai in London teil. Sein Landsmann Michael Smith, der gegen Daryl Gurney 6:6 spielte, steht ebenfalls als Halbfinalist für den letzten Abend des Wettbewerbs fest. Der vierte Teilnehmer wird kommende Woche in Aberdeen ermittelt.