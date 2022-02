Bundesliga : Darüber spricht die Liga: Fans, Haaland, Bayern und Hertha

Rekordmeister FC Bayern München wartet seit zwei Pflichtspielen auf einen Sieg. Bekommt das die SpVgg Greuther Fürth zu spüren? Und wie reagiert die Mannschaft von Hertha BSC auf die Investorenkritik?

Das Gefühl, seit zwei Spielen auf einen Sieg warten zu müssen, kennen die Profis des FC Bayern nicht allzu gut. Dass ein drittes am Sonntag folgt, ist unwahrscheinlich. In der Hauptstadt spielt sich derweil viel abseits des Rasens ab - und in Dortmund hoffen die BVB-Fans auf die Rückkehr ihres Wunderstürmers. Vorfreude: Nach dem Beschluss von Bund und ...

