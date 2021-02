Ausblick : Das bringt der Wintersport am Dienstag

In Italien sollen die ersten WM-Medaillen bei den Alpinen vergeben werden. In Altenberg wird im Eiskanal trainiert, in Slowenien die Mixed-Staffel der Biathleten nominiert.

Cortina d’Ampezzo | SKI ALPIN WM in Cortina d'Ampezzo, Italien 13.00 Uhr: Super-G der Frauen (ARD und Eurosport2) Nachdem die Kombi am Montag dem vielen Neuschnee zum Opfer gefallen ist, sollen die Frauen bei den Weltmeisterschaften in Italien nun im Super-G den W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.