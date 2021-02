Überblick : Das bringt der Wintersport am Sonntag

Wieder vier Wettbewerbe bei der Nordischen Ski-WM, darunter zwei mit größeren Medaillenchancen für das deutsche Team. Neben den Skispringern, Kombinierern und Langläufern in den Teamsprints sind auch die Alpinen noch einmal gefordert.

Oberstdorf | Volles Programm im Wintersport: Nordische Ski-WM in Oberstdorf, Ski-alpin-Weltcups in Val die Fassa und Bansko und Ski Freestyle in Bakuriani. SKISPRINGEN WM in Oberstdorf, Deutschland Mixed, Normalschanze 17.00 Uhr: 1. und 2. Durchgang (ARD...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.