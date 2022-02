Ausblick : Das bringt der Wintersport am Sonntag

Volles Programm im finnischen Lahti, zweiter Slalom am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen. Auch an diesem Sonntag gibt es reichlich Wintersport-Programm. Für Karl Geiger geht es ums Gelbe Trikot.

Skispringer Karl Geiger kämpft weiterhin um die Gesamtführung, Spezialist Linus Straßer um das Podest beim zweiten alpinen Slalom in Garmisch-Partenkirchen. Die Kombinierer wollen nach einem ernüchternden Teamsprint ebenfalls zurück unter die besten Drei kommen. Skispringen Weltcup in Lahti, Finnland 16.00 Uhr: Einzelspringen der Männer (ARD und Eurosp...

