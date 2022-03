Ausblick : Das bringt der Wintersport am Sonntag

Erik Lesser haut zum Ende seiner Karriere mit dem Verfolgungssieg noch mal richtig einen raus. Und er könnte noch einmal nachlegen. Auch die deutschen Biathletinnen haben am Sonntag Chancen in Oslo.

Setzt Erik Lesser zum Finale seiner Karriere nach seinem Verfolgungssieg von Oslo noch einen drauf? Im Massenstart gehört er zu den Mitfavoriten. Karl Geiger will beim zweiten Skifliegen beim Heim-Weltcup in Oberstdorf besser abschneiden als am Samstag als Neunter. Auch die Ski-Alpin-Asse und Snowboarder sind gefordert. Biathlon Weltcup in Oslo (Norw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.