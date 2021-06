Kroatien-Star : Das Ende einer Ära? Modric lässt WM-Teilnahme 2022 offen

So spektakulär das EM-Achtelfinale gegen Spanien auch war: Es zeigte, dass der Vize-Weltmeister Kroatien längst nicht mehr so gut ist wie noch 2018. Die große Frage ist jetzt: Was macht der Topstar?

København | In der 114. Minute eines epischen EM-Abends hörte und fühlte sich vieles nach dem Ende einer Ära an. Es fehlten nur noch sechs Minuten, bis bei dieser 3:5-Achtelfinal-Niederlage gegen Spanien auch die zweite Halbzeit der Verlängerung beendet war. In diesem Moment wurde der beste und erfolgreichste Spieler in der noch jungen kroatischen Fußball-Gesc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.